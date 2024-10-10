Павшего в СВО жителя Башкирии Равиля Мухаметшина проводили в последний путь

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Равилем Мухаметшиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта.
Равиль Гаянович родился в 1991 году. После окончания школы учился в белорецком филиале МГТУ имени Носова. После первого курса был призван в армию. Проходил службу в противовоздушных войсках радиотелефонистом ультракоротковолновых и дециметровых радиостанций.
После службы вернулся домой и работал на пилораме. В 2020 году мужчина освоил профессию монтажника и до 2022-го работал вахтовым методом. В свободное время занимался ремонтом дома и стройкой, а также работал в лесу вальщиком.
В сентябре позапрошлого года Равиль Мухаметшин был вновь призван в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации. Его не стало в прошлом месяце. Проводили в последний путь бойца в селе Сосновка Белорецкого района.
— Со слов родственников, Равиль был добрым, отзывчивым, трудолюбивым, доводил начатое дело до конца, для матери был первым помощником. Никакие слова не смогут утешить семью и близких, облегчить огромное горе, — написал Андрей Иванюта в соцсетях.