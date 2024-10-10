В Судже ВСУ удерживают около 40 человек в подвале школы-интерната

«Возраст людей, удерживаемых в школе-интернате, абсолютно разный, начиная от детей 14 лет и заканчивая стариками 85 лет. Там сейчас находятся порядка 40 человек. Как они получают питание — в основном то, что сами находят в магазинах, которые еще не совсем разграбленные, по другим домам», — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что людей отпускают в город в промежуток с 9 до 17 часов, покидать Суджу запрещено.
По словам Богачева, некоторым жителям удается выбраться, они подтверждают, что украинские войска держат мирных граждан в подвале.
Подразделения ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область, захватив некоторые приграничные территории. Их продвижение было остановлено. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.