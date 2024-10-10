Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 10 октября 2024 года

По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три танка, боевую машину и другое вооружение, включая миномет, станцию радиоэлектронной борьбы и автомобиль. Российские военные отбили две атаки в районах Любимовки и Камышевки. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли удары по украинским силам в населенных пунктах Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово. В Курской области российские военные поразили живую силу и технику 13 украинских бригад.