Ход операции по уничтожению ВСУ
По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три танка, боевую машину и другое вооружение, включая миномет, станцию радиоэлектронной борьбы и автомобиль. Российские военные отбили две атаки в районах Любимовки и Камышевки. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли удары по украинским силам в населенных пунктах Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово. В Курской области российские военные поразили живую силу и технику 13 украинских бригад.
За время боевых действий Украина потеряла более 21 550 человек, 139 танков, 66 БМП, 98 бронетранспортеров, 892 боевые машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 системы РСЗО, включая HIMARS и MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы и три РЛС ПВО, а также 22 единицы инженерной техники, включая машины разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Захват мирных жителей в Судже
Военнослужащие ВСУ удерживают мирных жителей Суджанского района, которые остались на занятых территориях, в школе-интернате города Суджа в Курской области, сообщил глава района Александр Богачев.
Он уточнил, что это подтверждается видеоматериалами, снятыми самими украинскими военными. Информации о других подобных учреждениях у него нет.
В США оценили сроки операции ВСУ в Курской области
США полагают, что ВСУ могут удерживать захваченные территории в Курской области несколько месяцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. Зеленский в сентябре заявлял о планах удерживать эти территории в течение неопределенного срока. Минобороны РФ неоднократно сообщало о возвращении населенных пунктов под свой контроль.