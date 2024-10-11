На территории Выселковского района нашли сбитый украинский беспилотник

Скорее всего этот беспилотник участвовал в воздушном нападении на юг России, которое киевский режим предпринял в ночь на 10 октября. Силами российских ракетно-зенитных комплексов в небе над Краснодарским краем было перехвачено и уничтожено 47 БПЛА.