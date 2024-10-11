На территории Выселковского района нашли сбитый украинский беспилотник

Упавший беспилотный летательный аппарат ВСУ обнаружили в Выселковском районе. По словам главы администрации муниципального образования Сергея Фирсткова, дрон был обнаружен на территории станицы Выселки.
«10 октября 2024 года во второй половине дня на территории ст. Выселки обнаружен упавший БПЛА. Пострадавших и разрушений объектов нет. На месте работают оперативные службы», — рассказал Сергей Фирстков.
Скорее всего этот беспилотник участвовал в воздушном нападении на юг России, которое киевский режим предпринял в ночь на 10 октября. Силами российских ракетно-зенитных комплексов в небе над Краснодарским краем было перехвачено и уничтожено 47 БПЛА.