Ракета HIMARS упала во дворе многоквартирного дома в Донецке

Ракета была обнаружена по улице Савченко. В момент падения вокруг находились люди и автомобили, однако повреждений и пострадавших не оказалось.
«Был треск, увидели всплеск в небе, вспышки. Мы убежали в подъезд, он у нас все время открытый. Потом вышли и увидели ракету», — рассказала жительница дома Зинаида.
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили РИА Новости, что найденный фрагмент ракеты соответствует американской РСЗО M-142 «HIMARS».
По сообщениям представительства, за прошедшие сутки ВСУ 20 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 3 мирных жителя. Повреждено 2 жилых домостроения.