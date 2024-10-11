В Волгограде для участников СВО прошла ярмарка вакансий

Адаптация и трудоустройство.
В форуме приняли участие более 100 человек. На площадке собрались предприятия и организации, заинтересованные в новых сотрудниках, а также высшие и среднеспециальные учебные заведения, которые приглашают к себе абитуриентов.
«Мы хотим познакомить участников СВО с видами вакансий и пригласить их в нашу команду. Реабилитация и предоставление рабочих мест для участников СВО — очень важное дело для нашего общества», — уверен Андрей Соколов, сотрудник отдела кадров хлебного производства.
«Мы всегда рады принять абитуриентов, которые относятся к категории участников СВО и детей участников СВО. Для этих категорий ежегодно выделяется 10% бюджетных мест», — сказала Любовь Реут, ответственный секретарь приемной комиссии педагогического вуза.
Участники форума смогли проконсультироваться с потенциальными работодателями и получить сведения об актуальных вакансиях, узнали о возможностях дополнительного образования. Также у них была возможность пройти специальный тест и узнать, какая профессия подходит им больше. Особое внимание уделяется ветеранам боевых действий с инвалидностью.
«Участники СВО чаще всего обращаются, чтобы узнать о мерах региональной поддержки, единовременных выплат. Многие вопросы связаны с социальной адаптацией, реабилитацией», — подчеркнула заместитель руководителя регионального филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», юрист Тамара Лунина.
«В прошлом году я оказался в зоне боевых действий. Пошел служить по контракту. Получив травму, несовместимую с фронтом, вернулся к обычной жизни. Сейчас мне предстоит реабилитация и поиск работы. Хорошо, что была организована ярмарка вакансий, и что здесь сегодня есть юрист. Я смог задать вопросы по контракту», — поделился участник СВО Николай Мараковский.
Помощь в поиске работы.
Форум трудовой адаптации проводится в регионе уже второй раз. В июне 2024 года его посетили более ста человек.
«Помощь с работой — это очень важное направление работы фонда. Мы помогаем ветеранам и их близким с обучением и трудоустройством. Ведь работа и занятость — важнейшая часть реабилитации. И мы хотим помочь нашим подопечным не только восстановить здоровье, но и найти работу, получить новую профессию», — отметила руководитель филиала Волгоградской области государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Ганцева.
Во время боевых действий Игорь Климентьев получил осколочное ранение. После восстановления и рождения ребенка перед семьей остро встал вопрос о поиске работы. На ярмарку вакансий он и его жена пришли с надеждой найти подходящую должность.
«У меня есть высшее образование. Я хочу найти удаленную работу. Нашей малышке завтра будет четыре месяца, она еще совсем маленькая. Конечно, я должна оставаться с ней дома, однако в семье тяжелый период, и нам обоим нужно работать», — призналась его супруга Елизавета Климентьева.
На мероприятии фонд «Защитники Отечества» поздравил с днем рождения и вручил цветы вдове Булата Акситова Зерп Акситовой.
«Я мама двух дочек, на данный момент нигде не работаю. После декрета переехала в другой город, возможность поиска вакансии появилась только сейчас. Приехала сюда, чтобы попытать удачу и найти себе новую работу. Мне интересны многие направления и я всегда открыта новому. Сейчас мое главное желание — вернуться в нормальную жизнь. Для меня главное, чтобы работу можно было совмещать с материнством, а я могла водить детей в школу, детский сад, кружки, секции», — поделилась Зерп.
Волгоградская область одной из первых в стране приступила к созданию единой целостной системы поддержки ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО; разработаны комплексные меры помощи бойцам и их семьям по 35 направлениям. Продолжение этой работы губернатор Андрей Бочаров назвал важнейшей задачей во время церемонии инаугурации.