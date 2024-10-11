В Волгограде для участников СВО прошла ярмарка вакансий

«Я мама двух дочек, на данный момент нигде не работаю. После декрета переехала в другой город, возможность поиска вакансии появилась только сейчас. Приехала сюда, чтобы попытать удачу и найти себе новую работу. Мне интересны многие направления и я всегда открыта новому. Сейчас мое главное желание — вернуться в нормальную жизнь. Для меня главное, чтобы работу можно было совмещать с материнством, а я могла водить детей в школу, детский сад, кружки, секции», — поделилась Зерп.