Иностранные наемники ВСУ концентрируются на Харьковском направлении. Лесные массивы региона позволяют им спасаться от массовых атаках FPV-дронов, а близость областного центра — отдыхать и весело проводить время. Об этом рассказали aif.ru в пророссийкой подпольной организации «Дозор».
«Говоря о наемниках, сейчас можем отметить Харьковское направление и сам Харьков, где наемники отдыхают и проходят ротацию. Наверное, этот город можно назвать самым главным центром притяжения. Кроме того, лесной массив региона ограничивает применение FPV-дронов по ним. Это не Запорожье, где открытая местность. Киев тоже, но там, предположительно, просто хаб до и после их радэо», — рассказали в «Дозоре».
На Украине информаторам «Дозора» наиболее часто встречаются американцы, британцы, французы, поляки и колумбийцы. Чаще всего иностранные военные выполняют функции отдельных штурмовых групп и диверсионных групп, также среди них много инструкторов. Наемники прибывают на Украину через польский аэропорт.
«В аэропорту Варшавы постоянно идет трафик. Заезжают и выезжают», — рассказали представители «Дозора».