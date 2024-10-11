Подполье: наемники ВСУ боятся FPV-дронов и прячутся в Харьковских лесах

«Говоря о наемниках, сейчас можем отметить Харьковское направление и сам Харьков, где наемники отдыхают и проходят ротацию. Наверное, этот город можно назвать самым главным центром притяжения. Кроме того, лесной массив региона ограничивает применение FPV-дронов по ним. Это не Запорожье, где открытая местность. Киев тоже, но там, предположительно, просто хаб до и после их радэо», — рассказали в «Дозоре».