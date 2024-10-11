Вернувшимся с СВО волгоградцам вручены боевые награды

В числе 15 награжденных — наши зeмляки, которые по призыву или добровольно отправились на фронт, чтобы защитить нас и всю нашу страну от угроз нацистского режима сопредельной страны. Они с честью выполнили свой гражданский и воинский долг, рискуя жизнью для выполнения важных боевых задач, и возвратились в родной Волгоград. Троe из сегодняшних героев намерены снова вернуться к своим боевым друзьям.