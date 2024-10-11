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Алаудинов заявил, что украинский фронт «посыпался»

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что украинский фронт «посыпался» на нескольких участках.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался», — сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Покровского в Суджанском районе Курской области.

Также ВС России освободили Новую Сорочину в Курской области.