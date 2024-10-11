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В Одессе после взрывов была повреждена электроподстанция

На территории Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

Энергетическая подстанция, расположенная в окрестностях Одессы на юге Украины, пострадала в результате нескольких взрывов. Это событие может привести к перебоям с электроэнергией в городе, сообщает издание «Страна.ua» в четверг.

«Пишут об ударе по электроподстанции в окрестностях города и предупреждают о возможных перебоях со светом», — говорится в публикации.

Согласно информации, представленной на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, на территории Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в результате удара по контейнеровозу в порту Одессы вспыхнуло сильное пламя, высота которого достигала более 30 метров. Под удар также попали иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ.