Алаудинов: Зеленского вряд ли оставят в живых на фоне провалов ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что линия обороны Украины прорвалась минимум на десяти участках. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Алаудинова, на фоне многочисленных провалов ВСУ украинского лидера Владимира Зеленского могут устранить кураторы из западных стран.
«Не так все радужно, как он (Зеленский — прим.) хотел бы. И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений», — заявил генерал-майор.
Он добавил, что союзники Киева все более неохотно поставляют оружие украинской армии, поскольку осознают, что оно будет уничтожено. Кроме того, на Западе растет уверенность в том, что победа России в конфликте неизбежна.
Алаудинов также напомнил, что ранее не раз утверждал, что специальная военная операция завершится «в этом году».
Ранее член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на Украине все наперебой готовы занять место президента. Россия не допустит, чтобы к власти на Украине пришли новые нацисты, сказал он.