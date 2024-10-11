Алаудинов: в рядах ВСУ в Курской области началась паника

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины на Курском направлении находятся в замешательстве и панике.
По его словам, противник ежедневно теряет занятые им территории.
«Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу… утеряв часть своих танков, которые были на ходу сожжены», — рассказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он также добавил, что российские военные смогли уничтожить целый штаб батальона вместе с командиром. Противник не смог даже эвакуировать погибших и раненых.
Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные продвигаются в Курской области. Он отметил, что такими темпами курское приграничье вскоре будет полностью под контролем.