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Алаудинов: в рядах ВСУ в Курской области началась паника

Противник ежедневно теряет занятые им территории.
Источник: Аргументы и факты

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины на Курском направлении находятся в замешательстве и панике.

По его словам, противник ежедневно теряет занятые им территории.

«Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большой группой техника противника просто сбегала с территории Курской области, перебежала через границу… утеряв часть своих танков, которые были на ходу сожжены», — рассказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что российские военные смогли уничтожить целый штаб батальона вместе с командиром. Противник не смог даже эвакуировать погибших и раненых.

Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные продвигаются в Курской области. Он отметил, что такими темпами курское приграничье вскоре будет полностью под контролем.