Буданова хотели отстранить от решений об ударах вглубь России

Причиной появления слухов о возможной отставке главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* стал его продолжающийся конфликт с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По данным издания, одной из причин обострения отношений между Будановым и Ермаком стала попытка уменьшить влияние ГУР.
«Непублично ГУР хотели убрать среди перечня тех, кто может наносить дальнобойные удары по территории России то есть предлагалось, что такие операции смогут выполнять все остальные органы, кроме военной разведки, но до этого не дошло», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, в офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского, руководителя ГУР Кирилла Буданова и главы МО Рустема Умерова. Буданова в скором времени из-за конфликта с Зеленским может сменить глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.
*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.