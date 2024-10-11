ВБ: новый фонд помощи Киеву не будет связан с заблокированными активами РФ

Руководство Всемирного банка (ВБ) заверило, что новый фонд, который создается для поддержки Украины, не будет связан с замороженными активами России на Западе или их доходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском представительстве ВБ.
По словам источника, руководство банка предоставило заверения о том, что новый фонд никак не будет связан с заблокированными на Западе российскими активами. Средства для него будут поступать исключительно из бюджетов стран-доноров.
Совет директоров ВБ также дал согласие на создание фонда для финансового посредничества в поддержку Украины, в который деньги поступят из США, Канады и Японии. Источник отметил, что российская сторона голосовала против учреждения фонда.
Ранее сообщалось, что сумма выплат Украины по внешнему госдолгу по итогам августа впервые составила более 1 миллиарда долларов. Около 392 миллионов долларов было направлено на погашение долгов перед Международным валютным фондом, 266 миллионов — перед Всемирным банком.