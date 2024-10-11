NI назвало российский корабль «Ржев» зверем с ракетами

Малый ракетный корабль под названием «Ржев» Военно-морского флота России выделяется внушительной огневой мощью, несмотря на свои компактные размеры. Этот корабль, названный «зверем с ракетами», оценили в материале американского издания The National Interest (NI).
Как подчеркивает автор статьи, при длине всего в 67 метров и водоизмещении 870 тонн, «Ржев» оснащен ракетами типа «Калибр-НК» или «Оникс» для борьбы с кораблями и имеет автоматическую пушку калибра 76,2 мм.
По мнению эксперта, создание таких малых ракетных кораблей свидетельствует о том, что российский флот ориентируется на небольшие, но весьма эффективные в боевых условиях корабли.
Ранее сообщалось, что отражение атак с воздуха было отработано экипажем фрегата «Адмирал Головко» в Баренцевом море. В ходе учений расчет ЗРК отработал отражение атак БПЛА и крылатых ракет.