NI назвало российский корабль «Ржев» зверем с ракетами

Как подчеркивает автор статьи, при длине всего в 67 метров и водоизмещении 870 тонн, «Ржев» оснащен ракетами типа «Калибр-НК» или «Оникс» для борьбы с кораблями и имеет автоматическую пушку калибра 76,2 мм.