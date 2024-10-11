Основой дела против бывшего адвоката Новикова стали лживые данные о Буче

По материалам дела, на канале «Популярная политика» на платформе YouTube было опубликовано интервью Новикова. Его целью было донесение до публики информации о том, что российские военнослужащие во время пребывания в Буче якобы совершали преступные действия против местных жителей. Аналогичные данные он распространял и о «действиях» ВС РФ в Мариуполе.