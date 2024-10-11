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Военный США Ходженс: генерал из Новосибирска Суровикин угрожает Украине

По его словам, Сергей Владимирович был эффективен на своём месте.

Источник: РИА "Новости"

Американский военный Бен Ходжес дал интервью украинской телеведущей. В разговоре он упомянул генерала из Новосибирска Сергея Суровикина и его угрозу для Украины.

На это обратил внимание «Сиб.фм».

Сообщается, что экс-командующий ВС США в Европе положительно оценил уход Суровикина из зоны спецоперации. Решение Москвы он посчитал благоприятным фактором для коалиции Запада.

«Слава Богу, что они от него избавились», — «Сиб.фм» цитирует Бена Ходжеса.

Напомним, Сергей Владимирович покинул должность командующего Объединенной группировкой войск на Украине в январе 2023 года, а в августе того же года он перестал быть командующим Военно-воздушными силами РФ.