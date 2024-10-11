Участники СВО получили ключи от служебных квартир в новом доме в Снеговой Пади

Многоквартирный дом на улице Адмирала Смирнова во Владивостоке открыл свои двери для военнослужащих 155 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ и их семей.
Новоселов с вручением ключей от служебного жилья поздравили командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Виктор Лиина, глава Владивостока Константин Шестаков, начальник филиала «Восточный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны Российской Федерации Николай Оськин и генеральный директор ООО «Спецтехнологии» Евгений Гуров.
Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что сегодня администрация города также уделяет внимание развитию микрорайона, где живут бойцы и их семьи.
«В самое ближайшее время мы завершим реконструкцию дороги на Адмирала Горшкова. Уже разработан проект по реконструкции перекрестка Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская. Эти работы начнутся в следующем году. Сейчас завершаем проектирование и в 2025 году приступим к строительству школы на 1100 мест на улице Майора Филипова. Скоро приступим к проектированию еще одной школы на улице Анны Щетининой. В 2026—2027 годах в микрорайоне появятся еще два детских сада на 90 и 94 места. Также в планах на будущий год — второй этап благоустройства парка в Снеговой Пади, чтобы у жителей было полноценное место для отдыха. Еще один важный шаг — завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. На эти мероприятия также уже запланировано финансирование. Стараемся идти по всем направлениям, чтобы микрорайон развивался и был комфортным для жизни», — подчеркнул Константин Шестаков.
25-этажный дом был простроен Военно-строительным комплексом Министерства обороны. В доме 190 квартир, из них 96 квартир — трехкомнатные, 48 — двухкомнатные и 46 — однокомнатные, сообщает пресс-служба мэрии.
Архитектурная концепция служебного жилья полностью отражает запросы и потребности современных жителей. Это просторные квартиры с улучшенной планировкой. Военнослужащие ТОФ с семьями заселяются в квартиры с отделкой и всей необходимой сантехникой.
При проектировании и строительстве особое внимание было уделено обеспечению доступа и передвижения по дому жителей с детскими колясками, а также маломобильных групп населения.