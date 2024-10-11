Участники СВО получили ключи от служебных квартир в новом доме в Снеговой Пади

«В самое ближайшее время мы завершим реконструкцию дороги на Адмирала Горшкова. Уже разработан проект по реконструкции перекрестка Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская. Эти работы начнутся в следующем году. Сейчас завершаем проектирование и в 2025 году приступим к строительству школы на 1100 мест на улице Майора Филипова. Скоро приступим к проектированию еще одной школы на улице Анны Щетининой. В 2026—2027 годах в микрорайоне появятся еще два детских сада на 90 и 94 места. Также в планах на будущий год — второй этап благоустройства парка в Снеговой Пади, чтобы у жителей было полноценное место для отдыха. Еще один важный шаг — завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. На эти мероприятия также уже запланировано финансирование. Стараемся идти по всем направлениям, чтобы микрорайон развивался и был комфортным для жизни», — подчеркнул Константин Шестаков.