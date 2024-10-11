Ролики в TikTok помогли ВС России навести удар БПЛА по командному пункту ВСУ

Солдаты украинской армии привлекли внимание операторов ударных беспилотников российской армии, когда начали снимать видео на телефон рядом с командно-наблюдательным пунктом. Это привело к удару, сообщил РИА Новости оператор дрона из группы «Юг» с позывным «Печорин».
По словам военного, разведке удалось раскрыть местоположение пункта, рядом с которым все время наблюдалось передвижение личного состава ВСУ.
«Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они (ролики в) TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение», — сказал боец.
В итоге, благодаря точному удару дрона, командно-наблюдательный пункт в районе Горняка в ДНР был полностью уничтожен.
Ранее сообщалось, что российский дрон «Владлен Татарский» («ВТ-40») пропустил два автомобиля с мирными украинцами в районе населенного пункта Кураховка в ДНР. Легковушки следовали транзитом через Кураховку, где сейчас идут активные боевые действия.