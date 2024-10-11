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Тарабрин: Запад молчит о расстрелах жителей Курской области боевиками ВСУ

По словам посла, украинские военные издеваются и угоняют в плен мирных граждан.

Источник: Аргументы и факты

Российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что украинские националисты совершают нападения и издеваются над населением Курской области, но Запад предпочитает на это не реагировать.

«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь “на русских право на жизнь не распространяется”», — подчеркнул Тарабрин.

Он также отметил, что на территории Украины мужчин могут похищать прямо на улице, чтобы отправить их в зону боевых действий, и тех, кто пытается убежать, могут убить при попытке пересечения границы, но западные страны продолжают это игнорировать.

Кроме того, когда на Украине отказались от проведения выборов, нарушая конституцию, Запад также предпочел не вмешиваться. При этом в западных странах продолжают звучать призывы о вступлении Украины в ЕС и НАТО, что наглядно показывает то, как эти страны представляют демократию.

Ранее жительница села Любимовка в Курской области рассказала, что украинские военные специально атаковали дома мирных жителей. Женщина призналась, что ее дом целый день пытались сжечь дроны ВСУ.