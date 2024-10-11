Российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что украинские националисты совершают нападения и издеваются над населением Курской области, но Запад предпочитает на это не реагировать.
«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь “на русских право на жизнь не распространяется”», — подчеркнул Тарабрин.
Он также отметил, что на территории Украины мужчин могут похищать прямо на улице, чтобы отправить их в зону боевых действий, и тех, кто пытается убежать, могут убить при попытке пересечения границы, но западные страны продолжают это игнорировать.
Ранее жительница села Любимовка в Курской области рассказала, что украинские военные специально атаковали дома мирных жителей. Женщина призналась, что ее дом целый день пытались сжечь дроны ВСУ.