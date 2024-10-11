Кроме того, когда на Украине отказались от проведения выборов, нарушая конституцию, Запад также предпочел не вмешиваться. При этом в западных странах продолжают звучать призывы о вступлении Украины в ЕС и НАТО, что наглядно показывает то, как эти страны представляют демократию.