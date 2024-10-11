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Силы РЭБ нейтрализовали 4 БПЛА неустановленного типа в Ростовской области

Пострадавших и разрушений нет.
Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины попытались совершить атаку на Ростовскую область в ночь на 11 октября. Подробности сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, успешную работу провели российские средства радиоэлектронной борьбы. Они нейтрализовали четыре беспилотных летательных аппарата неустановленного типа, которые были зафиксированы севернее Каменска-Шахтинского.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — указал губернатор.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА на Краснодарский край. Обломки беспилотника были найдены в станице Выселковской.