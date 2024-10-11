Участник СВО из Перми получил должность в колледже и медаль «За храбрость»

Дмитрий Махонин напомнил, что сейчас Анатолий Шартогашев уже в Перми: после ранения на СВО он вернулся с фронта, и с сентября был назначен руководителем одного из структурных подразделений (какого именно, ни губернатор, ни министерство образования Прикамья не уточняют) ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса». Глава Пермского края отмечает, что на этой должности ветеран занимается в том числе патриотическим воспитанием студентов.