Участник СВО из Перми получил должность в колледже и медаль «За храбрость»

Участника специальной военной операции из Перми Анатолий Шартогашев, после возвращения с фронта возглавивший структурное подразделение пермского колледжа, наградили медалью «За храбрость» II степени, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Глава Прикамья рассказал, что Анатолий Анатольевич ушёл на СВО два года назад, и отметил, что всё это время он состоял в батальоне БАРС и был надёжным товарищем в бою.
Указ о награждении Анатолия Шартогашева медалью «За храбрость» II степени подписал президент России Владимир Путин.
Дмитрий Махонин напомнил, что сейчас Анатолий Шартогашев уже в Перми: после ранения на СВО он вернулся с фронта, и с сентября был назначен руководителем одного из структурных подразделений (какого именно, ни губернатор, ни министерство образования Прикамья не уточняют) ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса». Глава Пермского края отмечает, что на этой должности ветеран занимается в том числе патриотическим воспитанием студентов.
Ещё один участник СВО Александр Григоренко, который во время боевых действий лишился руки, стал директором пермской школы.