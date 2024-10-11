«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре перехвачены над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
Над четырьмя областями за ночь уничтожили десять украинских БПЛА
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили десять украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщило в пятницу Минобороны РФ.