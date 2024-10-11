«Если можешь помогать — помогай»: как глава Минздрава РТ оперировал пациентов Лисичанска

«Понятно, что есть серьезные кадровые проблемы, не хватает определенных специалистов — в частности, хирурга. Благо вчера еще хирург из Мордовии приехал, анестезиолог приехал из Барнаула. Мы вместе провели операции. Есть проблемы по оборудованию, в частности, эндоскопическому, для выполнения таких манипуляций, как фиброгастродуоденоскопия — это метод диагностического обследования, позволяющий провести быстрый визуальный осмотр стенок пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью специального прибора — гастроскопа. Она актуальна при таких состояниях, как кровотечение желудка, двенадцатиперстной кишки, пищевода. Такие состояния довольны часты в хирургии, поэтому такое оборудование необходимо. Оно здесь есть, но нет ряда комплектующих, без которых невозможно выполнять эти диагностические манипуляции», — объяснил глава Минздрава РТ.