Лжеюристы выманивают деньги у участников СВО в Иркутской области

В Иркутской области участники СВО начали получать сообщения от лжеюристов, которые под видом услуг выманивают у военнослужащих деньги. В частности, они предлагают решить вопросы, связанные с получением положенных выплат. И это при том, что подобные услуги можно получить и бесплатно.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Народного фронта Иркутской области, за свои услуги подставные юристы простят у участников СВО от 250 тысяч рублей. От действий мошенников чуть не пострадала супруга раненого бойца, которая зашла на поддельный сайт фонда «Защитники отечества» за юридической помощью.
Жертве ответили и пригласили на встречу. Там ей продемонстрировали успешные кейсы по получению выплат и попросили за свои услуги 250 тысяч рублей. Заключить соглашение потребовали сразу — в противном случае сумма вырастет до 700 тысяч. Информацию о подставной юридической организации передали в полицию.