Лжеюристы выманивают деньги у участников СВО в Иркутской области

В Иркутской области участники СВО начали получать сообщения от лжеюристов, которые под видом услуг выманивают у военнослужащих деньги. В частности, они предлагают решить вопросы, связанные с получением положенных выплат. И это при том, что подобные услуги можно получить и бесплатно.