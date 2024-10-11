Центр электроприводной техники для нужд армии планируют открыть в Новосибирске

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда в СФО Анатолия Серышева.
Ранее состоялась встреча гендиректора «Севера» и вице-премьера РФ Виталия Савельева. Чиновник рассказал о планах выпустить линейку двигателей для беспилотных летательных аппаратов.
В пресс-службе сообщили, что на базе АО «ПО “Север”» предложена идея создания научного производственного центра электроприводной техники. Наработки специалистов будут использовать для решения задачи, поставленной Президентом РФ: «ритмичного обеспечения Вооруженных Сил России современным, высокотехнологичным оружием и техникой».
«Север» работает с 1955 года. Здесь выпускается продукция в рамках госзаказа и для нужд топливно-энергетического комплекса.