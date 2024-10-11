Центр электроприводной техники для нужд армии планируют открыть в Новосибирске

В пресс-службе сообщили, что на базе АО «ПО “Север”» предложена идея создания научного производственного центра электроприводной техники. Наработки специалистов будут использовать для решения задачи, поставленной Президентом РФ: «ритмичного обеспечения Вооруженных Сил России современным, высокотехнологичным оружием и техникой».