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Центр электроприводной техники для нужд армии планируют открыть в Новосибирске

На Новосибирском АО «ПО “Север”» (входит в Росатом) планируют открыть научный производственный центр электроприводной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда в СФО Анатолия Серышева.

Ранее состоялась встреча гендиректора «Севера» и вице-премьера РФ Виталия Савельева. Чиновник рассказал о планах выпустить линейку двигателей для беспилотных летательных аппаратов.

В пресс-службе сообщили, что на базе АО «ПО “Север”» предложена идея создания научного производственного центра электроприводной техники. Наработки специалистов будут использовать для решения задачи, поставленной Президентом РФ: «ритмичного обеспечения Вооруженных Сил России современным, высокотехнологичным оружием и техникой».

«Север» работает с 1955 года. Здесь выпускается продукция в рамках госзаказа и для нужд топливно-энергетического комплекса.