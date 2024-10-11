В Приморье вынесли приговор подросткам, избившим и ограбившим участника СВО

В Приморье вынесли приговор четырем подросткам, которые в феврале этого года напали на участника СВО в его собственной квартире. Свое наказание они буду отбывать в воспитательной колонии.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья, подростки постучали в дверь мужчины, при этом один из закрыл глазок рукой. Когда боец открыл дверь, они вошли внутрь и стали требовать с хозяина помещения деньги:
«Двое из них надели перчатки для единоборств, ударили мужчину руками и ногами по голове, еще двое снимали все это на видео, высказывая в адрес потерпевшего оскорбления, нецензурную брань и угрозы. После этого, взяв телефон, принадлежащий потерпевшему, несовершеннолетние скрылись с места преступления».
Подростков признали виновными по статье о грабеже. Одного из них суд приговорил к 2 годам и 15 дням лишения свободы, двух — к 2 годам, а последнего — к году и 10 месяцам. Свое наказание они будут отбывать в воспитательной колонии.
Отметим, что подростки находились на учете в ПДН, однако сотрудники не в полной мере выполнили свои обязанности. На них также завели уголовное дело по статье о халатности.