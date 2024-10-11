В Феодосии задержали мужчину за передачу ВСУ данных о Черноморском флоте

Житель города фотографировал корабли Черноморского флота и передавал спецслужбам Украины их координаты, уточнили в ФСБ. Данные мужчина распространял через разработанные украинскими властями чат-боты: по данным ФСБ, он смог рассекретить данные о расположении кораблей в акватории Феодосийского залива. Помимо этого, задержанный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого послал 1000 грн (2360 ₽) ВСУ.