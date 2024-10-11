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Более 22 млн рублей направят на выплаты пострадавшим в результате атаке БПЛА кубанцам

Все жители, чьи дома пострадали в результате атаки БПЛА в ночь на 21 сентября, получат компенсацию в размере до 15 тысяч рублей. В ближайшее время компенсации начнут поступать на счета жителей Тихорецкого района.

Владельцы домов, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов в Тихорецком районе, получат финансовую поддержку. Согласно распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, средства из резервного фонда региона будут направлены на единовременные выплаты.

— Также по индивидуальным заявкам продолжают работу по восстановлению кровли специалисты «Кубань-СПАС», — рассказали в пресс-службе министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Уточняется, что крыши и стены домов были повреждены в посёлках Каменном и Тихоньком, а также в Тихорецке. В первую очередь помощь оказывается одиноким пожилым людям.

Комиссии обследовали около 500 жилых помещений. В списки на получение выплат включены свыше 1100 человек.