ВСУ нанесли удар по рынку в Новой Каховке

Данных о погибших и пострадавших не поступало. По информации экстренных служб региона, всего за сутки ВСУ выпустили 87 боеприпасов по населенным пунктам на левобережье Днепра в Херсонской области. Повреждена трансформаторная подстанция в Новой Каховке, а также четыре частных дома в Днепрянах и Райском.