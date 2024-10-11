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ВСУ нанесли удар по рынку в Новой Каховке

ГЕНИЧЕСК, 11 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу обстреляли рынок в Новой Каховке Херсонской области, в результате загорелся магазин офисной техники. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Источник: РИА "Новости"

«В Новой Каховке вследствие обстрела со стороны формирований ВСУ произошло возгорание единственного магазина, который обслуживает в городе офисную технику. Обстрел был в ночное время», — сказал Василенко.

Данных о погибших и пострадавших не поступало. По информации экстренных служб региона, всего за сутки ВСУ выпустили 87 боеприпасов по населенным пунктам на левобережье Днепра в Херсонской области. Повреждена трансформаторная подстанция в Новой Каховке, а также четыре частных дома в Днепрянах и Райском.