Мошенники под видом юристов обманывают бойцов СВО из Иркутской области

— Нам позвонили из распределительного колл-центра и назначили встречу. Обещали оказать юридическую помощь. Запись была по талонам. До конца консультации не озвучивали условия, только в конце сказали, что услуга стоит 250 тысяч. Договор нужно было заключить сразу же, иначе пришлось бы заплатить 720 тысяч, — рассказывает жительницы Приангарья.