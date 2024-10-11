Мошенники под видом юристов обманывают бойцов СВО из Иркутской области

В Иркутской области мошенники начали создавать сайты-клоны. Аферисты связываются с участниками специальной военной операции или их семьями и говорят, что могут добиться денежных выплат. За оказанную «помощь» необходимо заплатить. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном отделении Народного фронта в Иркутской области.
— Нам позвонили из распределительного колл-центра и назначили встречу. Обещали оказать юридическую помощь. Запись была по талонам. До конца консультации не озвучивали условия, только в конце сказали, что услуга стоит 250 тысяч. Договор нужно было заключить сразу же, иначе пришлось бы заплатить 720 тысяч, — рассказывает жительницы Приангарья.
Сайты-двойники отличаются названием и дизайном, очень похожи на оригинальные. Сейчас обратились с жалобой в полицию и Роскомнадзор. Специалисты проверят сайты и юридическую компанию. В это время жителей региона просят проверять информацию и не обращаться в сомнительные коммерческие структуры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пилоты вертолета выплатят штраф за незаконную посадку на Ольхоне.