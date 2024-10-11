Подростков из Уссурийска отправят в колонию за ограбление ветерана СВО

В Уссурийске суд вынес приговор четверым подросткам, которые в начале этого года напали на участника СВО, проникнув к потерпевшему в квартиру. Всей компании назначены реальные сроки лишения свободы. Отбывать наказание виновные будут в воспитательной колонии, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Tg-канал (18+) объединенной пресс-службы судебной системы Приморья.
По информации суда, что в январе 2024 года четверо несовершеннолетних проникли в квартиру участника СВО по улице Артёмовской в Уссурийске. Угрожая потерпевшему, подростки требовали у него денежные средства, затем, применив насилие к военнослужащему, похитили принадлежащий ему телефон. Свое преступление фигуранты записали на видео, которое позже оказалось в Интернете.
14 февраля 2024 года в отношении четверых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 26 марта троим из них продлили срок содержания под стражей, четвертого перевели под домашний арест.
«Из материалов дела следует: предварительно договорившись о проникновении в квартиру потерпевшего, с целью открытого хищения имущества, подростки постучали в дверь, один из них закрыл своей рукой дверной глазок. Когда потерпевший приоткрыл дверь, все четверо зашли в квартиру, закрылись изнутри, чтобы потерпевший не смог выйти, и потребовали денежные средства. Затем, двое участников, надев перчатки для единоборств, нанесли удары руками и ногами в область головы потерпевшего, еще двое подростков снимали происходящее на видео, высказывая в адрес потерпевшего оскорбления, нецензурную брань и угрозы. После этого, взяв телефон, принадлежащий потерпевшему, несовершеннолетние скрылись с места преступления», — сообщили в пресс-службе судебной системы.
Суд квалифицировал действия подсудимых по п.п. «а, в, г» ч.2 ст. 161 УК РФ.
Уссурийский районный суд признал четверых несовершеннолетних виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии: одному из подсудимых сроком на 2 года 15 дней, двоим — на 2 года, четвертому участнику группы — 1 год 10 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.