Подростков из Уссурийска отправят в колонию за ограбление ветерана СВО

«Из материалов дела следует: предварительно договорившись о проникновении в квартиру потерпевшего, с целью открытого хищения имущества, подростки постучали в дверь, один из них закрыл своей рукой дверной глазок. Когда потерпевший приоткрыл дверь, все четверо зашли в квартиру, закрылись изнутри, чтобы потерпевший не смог выйти, и потребовали денежные средства. Затем, двое участников, надев перчатки для единоборств, нанесли удары руками и ногами в область головы потерпевшего, еще двое подростков снимали происходящее на видео, высказывая в адрес потерпевшего оскорбления, нецензурную брань и угрозы. После этого, взяв телефон, принадлежащий потерпевшему, несовершеннолетние скрылись с места преступления», — сообщили в пресс-службе судебной системы.