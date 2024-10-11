Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

«Одиннадцатого октября текущего года с 08.30 до 09.40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.