Штрафы за нарушение введенного из-за СВО режима вводят в Волгограде

Для нарушивших требования режима повышенной готовности должностных лиц предусмотрели штрафы от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 тысяч до 50 тысяч. Если волгоградец или организация «согрешат» более раза за год, сумма штрафа для простых жителей региона вырастает до 3−5 тысяч рублей, для должностных лиц до 20−50 тысяч рублей, для юрлиц — до 50−100 тысяч.