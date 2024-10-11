Штрафы за нарушение введенного из-за СВО режима вводят в Волгограде

В Волгоградской области планируют ввести административную ответственность за нарушение режима повышенной готовности, который ввели в регионе после начал СВО. Изменения подготовили в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности. Штрафы для граждан составят от 1000 до 3000 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на законопроект.
Для нарушивших требования режима повышенной готовности должностных лиц предусмотрели штрафы от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 тысяч до 50 тысяч. Если волгоградец или организация «согрешат» более раза за год, сумма штрафа для простых жителей региона вырастает до 3−5 тысяч рублей, для должностных лиц до 20−50 тысяч рублей, для юрлиц — до 50−100 тысяч.
Напомним, согласно пункту 3 Указа президента № 757, в Волгоградской области введен уровень повышенной готовности, который требует ряда решений по обеспечению безопасности, по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС. Также режим подразумевает помощь ВС РФ и другим воинским формированиям.
В других регионах России уже ввели подобную административную ответственность, говорится в пояснительной записке к документу. Среди них Адыгея, Дагестан, Белгородская и Курская области, Севастополь.