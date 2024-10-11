Подтвердить статус участника СВО в Хабаровском крае станет проще

Электронную справку о подтверждении статуса участника специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуги или лично в МФЦ. Услуга будет доступна с 1 ноября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Также появится единый документ, подтверждающий статус участника СВО.
Справку единого образца с 1 ноября смогут получить и подтвердившие факт родства члены семьи проходящего службу участника СВО. Этот документ дает право на оформление всех мер социальной поддержки федерального и регионального уровней.