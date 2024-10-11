Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подтвердить статус участника СВО в Хабаровском крае станет проще

Справку об участии в спецоперации можно будет получить через МФЦ и Госуслуги

Источник: Хабаровский край сегодня

Электронную справку о подтверждении статуса участника специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуги или лично в МФЦ. Услуга будет доступна с 1 ноября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Также появится единый документ, подтверждающий статус участника СВО.

Справку единого образца с 1 ноября смогут получить и подтвердившие факт родства члены семьи проходящего службу участника СВО. Этот документ дает право на оформление всех мер социальной поддержки федерального и регионального уровней.