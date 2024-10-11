Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Угледара эвакуировали первую группу жителей

Из взятого российскими военными Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) эвакуировали первую группу мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Людей доставили в безопасное место и оказали им необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что сейчас они находятся в полной безопасности.

Оперативно-стратегическая группировка войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» признала отход украинских военных из Угледара 2 октября. По данным представителей соединения, высшее командование украинской армии дало разрешение на вывод военных из города для сохранения личного состава и боевой техники.

Министерство обороны России сообщило о взятии Угледара 3 октября. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».