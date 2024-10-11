Больше тысячи украинских солдат попали в окружение в Курской области

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном районе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.