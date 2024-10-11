В Самарской области увеличат выплату участникам СВО

«Принял решение, что с 16 октября 2024 года в Самарской области будет повышена единоразовая выплата тем, кто подписывает контракт с министерством обороны РФ и идет защищать Родину. Она составит 2 миллиона рублей. До этого выплата была 1 миллион 205 тысяч рублей», — написал Федорищев.