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В Самарской области увеличат выплату участникам СВО

САМАРА, 11 окт — РИА Новости. Единовременную выплату жителям Самарской области, заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличат до 2 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Принял решение, что с 16 октября 2024 года в Самарской области будет повышена единоразовая выплата тем, кто подписывает контракт с министерством обороны РФ и идет защищать Родину. Она составит 2 миллиона рублей. До этого выплата была 1 миллион 205 тысяч рублей», — написал Федорищев.

Губернатор отметил, что регион также направлял 10 миллионов рублей на обеспечение лекарствами участников СВО, подлежащих увольнению с военной службы, но еще не уволенных. Средства идут на закупку лекарств при личном обращении военнослужащих в медучреждения, объяснил Федорищев.