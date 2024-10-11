Попавший в плен одессит отказался возвращаться на Украину

По его словам, морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ в районе населенного пункта Зеленый Шлях Курской области обезвредили разведгруппу украинской армии в составе 6 человек, принадлежавших 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Трое украинских разведчиков были уничтожены в ходе боя, еще трое взяты в плен, одним из которых оказался уроженец Одессы.