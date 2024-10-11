«Один из плененных в Курской области всушников оказался мобилизованным одесситом… Одессит попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину», — сказал собеседник.
В ходе стрелкового боя, в результате которого одессит попал в плен, им были получены ранения. Видео с допросом пленного есть в распоряжении РИА Новости.
«Он был ранен в ногу и в голову. На месте ему была оказана медицинская помощь — наложен турникет на ногу и перебинтована голова», — пояснил собеседник.
По его словам, морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ в районе населенного пункта Зеленый Шлях Курской области обезвредили разведгруппу украинской армии в составе 6 человек, принадлежавших 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Трое украинских разведчиков были уничтожены в ходе боя, еще трое взяты в плен, одним из которых оказался уроженец Одессы.