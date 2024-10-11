Российская армия освободила Островское в ДНР

«В результате решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.
Кроме того, бойцы «Юга» поразили личный состав и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
Также они отразили 22 контратаки украинских штурмовых подразделений. Потери противника составили:
- до 4790 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины;
- 53 автомобиля;
- 45 орудий полевой артиллерии, из них 37 западного производства.
Помимо этого уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и десять полевых складов с боеприпасами.