Российская армия освободила Островское в ДНР

Кроме того, бойцы «Юга» поразили личный состав и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.