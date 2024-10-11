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Российская армия освободила Островское в ДНР

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населённый пункт Островское в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Второе и Островское Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

Кроме того, бойцы «Юга» поразили личный состав и технику пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.

Также они отразили 22 контратаки украинских штурмовых подразделений. Потери противника составили:

  • до 4790 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • 53 автомобиля;
  • 45 орудий полевой артиллерии, из них 37 западного производства.

Помимо этого уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и десять полевых складов с боеприпасами.