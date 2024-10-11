ВСУ потеряли до 4790 военнослужащих в зоне действий группировки «Юг»

По данным министерства, силы группировки за неделю нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
«Отражены 22 контратаки штурмовых подразделений ВСУ. Потери противника составили до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 53 автомобиля и 45 орудий полевой артиллерии, из них 37 западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов с боеприпасами», — говорится в сводке.