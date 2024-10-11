ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по украинским объектам

«С 5 по 11 октября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов», — говорится в сводке.
Кроме того, поражались цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и БПЛА, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.