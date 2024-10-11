ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по украинским объектам

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские войска с 5 по 11 октября нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, а также по военным аэродромам, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.