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ВС России за неделю нанесли 38 групповых ударов по украинским объектам

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские войска с 5 по 11 октября нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, а также по военным аэродромам, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.

Источник: РИА "Новости"

«С 5 по 11 октября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов», — говорится в сводке.

Кроме того, поражались цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и БПЛА, базы горючего, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.