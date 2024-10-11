Бойцы «Востока» отразили десять атак ВСУ за неделю

Противник потерял до 780 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 51 автомобиль, уничтожены 16 орудий полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, добавили в ведомстве.