«В результате слаженных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Золотая Нива Донецкой народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
Противник потерял до 780 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 51 автомобиль, уничтожены 16 орудий полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, добавили в ведомстве.