Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Востока» отразили десять атак ВСУ за неделю

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 780 военных в зоне ответственности «Востока», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате слаженных действий подразделений группировки войск “Восток” освобожден населенный пункт Золотая Нива Донецкой народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Противник потерял до 780 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 51 автомобиль, уничтожены 16 орудий полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, добавили в ведомстве.