В Самаре передали спецтехнику для бойцов СВО

В Самаре командирам воинских подразделений передали спецтехнику и оборудование для бойцов СВО. В церемонии участвовали первый вице-президент союза машиностроителей России Владимир Гутенев, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент ГК «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов.
«Самарская область, как и вся страна, с вами мыслями и действиями. В последнее время региональное правительство наращивает свою поддержку армии. Есть много неравнодушных людей, которые ежедневно помогают. Мы с вами, победа будет за нами!» -сказал Вячеслав Федорищев.
В ближайшие дни на фронт будет отправлено 35 квадрокоптеров, 20 из которых усилены тепловизором, 15 детекторов дронов, 8 станций РЭБ «Капюшон», дополнительные аккумуляторы, военно-тактические аптечки и др. Технику для передачи подготовили по заявкам командиров. Общая стоимость оборудования составила 16 миллионов рублей.
Помощь бойцам оказана в рамках акции «Всегда рядом». Спецтехнику и оборудование после отправки в зону СВО получат бригады спецназначения Центрального военного округа и 15-й казачий добровольческий отряд «Ермак». В их составах есть и бойцы из Самарской области.