В Самаре передали спецтехнику для бойцов СВО

«Самарская область, как и вся страна, с вами мыслями и действиями. В последнее время региональное правительство наращивает свою поддержку армии. Есть много неравнодушных людей, которые ежедневно помогают. Мы с вами, победа будет за нами!» -сказал Вячеслав Федорищев.