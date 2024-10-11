Омский депутат Инна Гомолко отправилась волонтером в ЛНР

«Вчера, 10 октября, состоялась очная встреча и знакомство с депутатом из города Омск Инной Гомолко, которая в настоящий момент находится в Республике с волонтерской миссией. Эта красивая и хрупкая женщина без страха оказывает помощь. Как приятно, что человек, с которым ты общаешься на расстоянии, при встрече уже родной тебе по духу. Инна настолько позитивный человек, наделенный самыми лучшими качествами, просто влюбляет в себя», — сообщается в паблике организации по содействию социализации детей с ограниченными возможностями здоровья «Сердце матери».