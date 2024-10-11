Омский депутат Инна Гомолко отправилась волонтером в ЛНР

В подшефном Омской области городе Стаханове парламентарий встретилась с представителями центра реабилитации детей-инвалидов «Возрождение».
«Вчера, 10 октября, состоялась очная встреча и знакомство с депутатом из города Омск Инной Гомолко, которая в настоящий момент находится в Республике с волонтерской миссией. Эта красивая и хрупкая женщина без страха оказывает помощь. Как приятно, что человек, с которым ты общаешься на расстоянии, при встрече уже родной тебе по духу. Инна настолько позитивный человек, наделенный самыми лучшими качествами, просто влюбляет в себя», — сообщается в паблике организации по содействию социализации детей с ограниченными возможностями здоровья «Сердце матери».
Отмечается, что ранее омский депутата взаимодействовала с организацией дистанционно, регулярно отправляла в ЛНР гуманитарные грузы.
Добавим, что это уже третья поездка Инны Гомолко на Донбасс в качестве волонтера для помощи фронту. Летом 2024 года парламентарий работала в ДНР в госпитале, а также в качестве переводчика.
Напомним, что в сентябре 2024 года депутату Омского горсовета Инне Гомолко вручили медаль «За содействие СВО».