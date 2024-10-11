В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения спецслужбам ВСУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову по делу о госизмене, вместе с супругом она продала спецслужбам Украины военно-технические сведения с одного из оборонных предприятий региона, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Признать Мухамедову виновной и назначить ей 12 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — зачитал приговор судья Шумков.
Судья уточнил, что фигурантке 25 лет, она работала на «Уралвагонзаводе».
С журналистами она общаться отказалась.
Мухаметова и её супруг были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле. Органами предварительного расследования они обвиняются в передаче в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера.
Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили 100 тысяч рублей. Мухаметовым было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ — «Государственная измена».
Процесс над супругом осуждённой ещё продолжается также в закрытом режиме, производство их дел разделили.