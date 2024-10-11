Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения спецслужбам ВСУ

В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения украинским спецслужбам.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову по делу о госизмене, вместе с супругом она продала спецслужбам Украины военно-технические сведения с одного из оборонных предприятий региона, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Признать Мухамедову виновной и назначить ей 12 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — зачитал приговор судья Шумков.

Судья уточнил, что фигурантке 25 лет, она работала на «Уралвагонзаводе».

С журналистами она общаться отказалась.

Мухаметова и её супруг были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле. Органами предварительного расследования они обвиняются в передаче в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера.

Согласно оперативному видео, задержанные на допросе признались, что за передачу чертежей они получили 100 тысяч рублей. Мухаметовым было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ — «Государственная измена».

Процесс над супругом осуждённой ещё продолжается также в закрытом режиме, производство их дел разделили.