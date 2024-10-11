В Нижнем Тагиле осудили женщину, продававшую сведения спецслужбам ВСУ

Мухаметова и её супруг были задержаны в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле. Органами предварительного расследования они обвиняются в передаче в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера.