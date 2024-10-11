Алаудинов: 70% техники ВСУ в Курской области уже уничтожены

«Они собрали такие серьезные ресурсы, которых никогда не собирали за все три года, чтобы конкретно ударить на одном направлении, — более 200 танков, более 400 бронированных единиц техники, БТР, БМП. Вся европейская рухлядь была конкретно задействована на эту операцию. 70% этой техники уничтожены. Как только оставшаяся техника где-то появляется, ее продолжают уничтожать», — сказал Алаудинов.
Он добавил, что военные ресурсы Украины истощены, и Киев на данный момент не имеет даже половины тех резервов, которые были направлены в Курскую область. Кроме того, по словам Алаудинова, у ВСУ «нет подготовленных бойцов, которые были на начало кампании 2023 года».
«Мы фиксируем, что все подразделения, которые у нас здесь находятся, сформированы из мобилизованных в июне, в мае. Они почти не имеют никакой подготовки, где-то пошатались по полигонам, кто-то пострелял 13 патронов, кто-то — 15. [Это] не те, которых готовили 8 лет или год, даже полгода. Этими человеческими ресурсами победить Россию они не в состоянии», — отметил Алаудинов.