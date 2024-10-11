Алаудинов: 70% техники ВСУ в Курской области уже уничтожены

«Мы фиксируем, что все подразделения, которые у нас здесь находятся, сформированы из мобилизованных в июне, в мае. Они почти не имеют никакой подготовки, где-то пошатались по полигонам, кто-то пострелял 13 патронов, кто-то — 15. [Это] не те, которых готовили 8 лет или год, даже полгода. Этими человеческими ресурсами победить Россию они не в состоянии», — отметил Алаудинов.