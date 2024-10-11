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В Курске арестовали военных ВСУ, которые незаконно пересекли границу

РЯЗАНЬ, 11 окт — РИА Новости. Суд в Курске арестовал девятерых военнослужащих ВСУ, которые незаконно пересекли госграницу и участвовали в боевых действиях в Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Источник: © РИА Новости

«Гражданам Украины, которые обоснованно подозреваются в совершении совокупности преступлений, в том числе особо тяжких, представляющих общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее пресс-служба сообщила, что в четверг в закрытых судебных заседаниях рассмотрены ходатайства об аресте в отношении двоих военнослужащих ВСУ. По мнению органов предварительного расследования, в августе в составе вооруженных формирований Украины они незаконно пересекли границу РФ и участвовали в боевых действиях на территории Курской области.

Позднее появилось сообщение об аресте еще семерых военнослужащих ВСУ.

Ходатайства рассматривались Ленинским районным судом Курска. Постановления могут быть обжалованы.