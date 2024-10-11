В Курске арестовали военных ВСУ, которые незаконно пересекли границу

«Гражданам Украины, которые обоснованно подозреваются в совершении совокупности преступлений, в том числе особо тяжких, представляющих общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее пресс-служба сообщила, что в четверг в закрытых судебных заседаниях рассмотрены ходатайства об аресте в отношении двоих военнослужащих ВСУ. По мнению органов предварительного расследования, в августе в составе вооруженных формирований Украины они незаконно пересекли границу РФ и участвовали в боевых действиях на территории Курской области.
Позднее появилось сообщение об аресте еще семерых военнослужащих ВСУ.
Ходатайства рассматривались Ленинским районным судом Курска. Постановления могут быть обжалованы.