В Курске арестовали военных ВСУ, которые незаконно пересекли границу

Ранее пресс-служба сообщила, что в четверг в закрытых судебных заседаниях рассмотрены ходатайства об аресте в отношении двоих военнослужащих ВСУ. По мнению органов предварительного расследования, в августе в составе вооруженных формирований Украины они незаконно пересекли границу РФ и участвовали в боевых действиях на территории Курской области.