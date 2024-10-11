Бойцу СВО из Иркутска передали мотоцикл и машину

Участнику СВО из областного центра передали мотоцикл Racer RC300-GY8X Panther и УАЗ «Фермер». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Несколько недель назад мужчина попросил приобрести мотоцикл, так как расстояния на линии фронта достаточно большие, около 30−40 километров. Передвижения на машине легко засечь, поэтому для подвоза провизии и боеприпасов лучше пользоваться другим транспортом. Мы с коллегами, не задумываясь, отреагировали, купили Racer Panther, привели его в надлежащий вид и вручили, — рассказал заместитель председателя, депутат Думы Иркутска Александр Друзенко.
Сначала транспортные средства ремонтируют, а уже после отправляют «за ленточку». Сейчас восстанавливают крупную партию специальной техники, которая поможет бойцам перевозить раненных.
Гуманитарную помощь, автомобили, письма и посылки отправляют на постоянной основе. Так бойцам из Иркутска передали уже более 100 автомобилей. А недавно отправили радиостанцию и детектор дронов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске продолжается реконструкция аэропорта.