Бойцу СВО из Иркутска передали мотоцикл и машину

— Несколько недель назад мужчина попросил приобрести мотоцикл, так как расстояния на линии фронта достаточно большие, около 30−40 километров. Передвижения на машине легко засечь, поэтому для подвоза провизии и боеприпасов лучше пользоваться другим транспортом. Мы с коллегами, не задумываясь, отреагировали, купили Racer Panther, привели его в надлежащий вид и вручили, — рассказал заместитель председателя, депутат Думы Иркутска Александр Друзенко.