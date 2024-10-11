Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО

«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — сказал Алаудинов.
По его мнению, такому исходу поспособствуют и выборы в Америке, и события на Ближнем Востоке, и само состояние Украины. Военный добавил, что заявления главы киевского режима и западных лидеров о войне «до последнего украинца» уже практически сбылись.
«Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить Зеленскому», — заявил генерал-майор.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.